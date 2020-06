Doze detidos em megaoperação da PSP em bairro de Oeiras

A Polícia de Segurança Publica (PSP) está a realizar esta manhã uma operação "de grande envergadura" no Bairro do Pombal, em Oeiras, no cumprimento de mandados de detenção e de busca de domiciliária por crimes de roubo, entre outros.





A operação, que teve início pelas 07h00 desta quarta-feira, resultou, até ao momento, na detenção de 12 pessoas por roubo, ofensa à integridade física grave e participação em rixa com idades compreendidas entre os 19 e os 25 anos.De acordo com fonte da PSP, foram realizadas três buscas e dados a cumprir 12 mandados de detenção. Foram apreendidos estupefacientes, um spray gás-pimenta e uma soqueira.

Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa adianta que estão em causa crimes de roubo, ofensas à integridade física qualificada e participação em rixa.



Operação teve como base uma rixa no passado dia 4 de maio junto a um restaurante McDonalds em Carnaxide.



Dois agentes da PSP de Oeiras ficaram feridos após terem sido apedrejados e agredidos por um grupo de cerca de 50 moradores do bairro do Pombal, que tentavam impedir a detenção de um homem, deficiente físico, que momentos antes tinha estado envolvido no espancamento a três estafetas da Uber Eats.

O ataque aos distribuidores de comida ocorreu pelas 00h15 do dia 4 de maio, junto a um restaurante McDonalds. O deficiente, que não tem uma perna, outros três homens e uma mulher, espancaram os três estafetas após uma discussão fútil, e fugiram.



Duas das vítimas foram levadas ao Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, após terem feito queixa à PSP. Cerca de uma hora depois, o carro onde os cinco agressores escaparam foi encontrado no centro do bairro do Pombal.