Dry January: como é pôr o álcool de lado (pelo menos em janeiro)

Janeiro é o mês das resoluções, por excelência. Algures entre os últimos dias de dezembro e o início do mês que inaugura um novo ano, são comuns as listas de propósitos e de afazeres para que o "pior do ano anterior seja o melhor do ano que vem". É humano e todos nós por "lá" passámos. Mas reza a história da experiência que, quanto mais carga pomos nos objetivos a que nos propomos, mais difícil é concretizá-los, efetivamente. Por isso, a sugestão dos entendidos na matéria é que se comece com pequenas metas: por exemplo, em vez de dizer "em 2022 vou deixar de beber álcool", decida que, pelo menos ao longo do mês de janeiro, não vai beber álcool. Na realidade, este é o mês mais acertado para dar uma folga ao seu fígado, já que dezembro é o que sabemos — comida a mais, bebida a mais, no fundo, excesso de folia e tudo o que esta implica… a mais. Para ler na 'Must'.