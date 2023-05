'Duelo Final' da CMTV bate Ricardo Araújo Pereira

O programa 'Duelo Final' da CMTV foi o mais visto do dia da televisão portuguesa, relegando o 'Primeiro Jornal' da SIC para segundo e o programa de Ricardo Araújo Pereira para terceiro.

O 'Duelo Final' conseguiu alcançar 900 mil e oitocentos espectadores, o 'Primeiro Jornal' ficou-se pelos 736 mil e quinhentos espectadores, e o programa de Ricardo Araújo Pereira 775 mil espectadores.

A CMTV teve também quatro programas na frente do 'Jornal Nacional' da TVI e dois programas com mais audiência que o Jornal da Noite da SIC.

A CMTV voltou a liderar no domingo, garantindo um resultado superior ao dos seus concorrentes juntos. Alcançou um share de 7.2% com 174 mil e novecentos espectadores, em média, a cada minuto do dia. A CNN ficou-se pelos 2.5% e 59 mil e quatrocentos espectadores e a SIC Notícias 2.1% de share com 51 mil e quinhentos espectadores.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.

Os dados apresentados são da responsabilidade da GFK.