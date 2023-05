Duo EbbaneSis em concerto único no CCB a 6 de junho

É pela mão do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa que chega a Portugal o fenómeno musical que nasceu na internet e que tem surpreendido o público um pouco por todo o mundo: o duo EbbaneSis, de Viviana Cangiano e Serena Pisa. O espectáculo está marcado para 6 de junho, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, para o concerto Canta Napoli Internazionale.O programa promete uma viagem inesquecível através dos clássicos da canção napolitana, com interpretações elogiadas por mestres locais como Isa Danieli, Lina Sastri e Teresa De Sio. São disso exemplo temas eternos como Reginella ou Carmela. O concerto propõe-se ir muito além da tradição, entrando pelos caminhos do pop e do rock, com interpretações de temas dos Beatles, de Michael Jackson e dos Queen.Lisboa faz assim parte de uma digressão internacional que já passou por França, Alemanha, Rússia, Suécia e Arábia Saudita – com a particularidade do Duo EbbaneSis ter feito história neste país do Médio Oriente, onde Viviana e Serena foram as duas primeiras mulheres europeias a subir ao palco para uma atuação pública.Para o diretor do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, Stefano Scaramuzzino, "a escolha do Duo EbbaneSis é emblemática da tendência da música italiana contemporânea ao redescobrir os grandes clássicos do passado sem medo de realizar reinterpretações originais. Esta coragem tem sido recompensada pela atenção do público e pela crítica em Itália e, por isso, esperamos que também Portugal se deixe levar pelos ritmos de swing, pop e rock de Serena e Viviana, bem como pela sua interpretação apaixonante e envolvente."Bilhetes à venda na bilheteira do Centro Cultural de Belém e online 1. Reginella - L. Bovio/ G. Lama (1917)2. Rundinella - Galdieri/Spagnolo (1918)3. Volevo un gatto nero - Maresca/Soricillo/Framario (1969)'A jatta nera - tradução de Viviana Cangiano e Serena Pisa4. Terra mia - Pino Daniele (1977)5. Mama insegnami a ballar - A. Hoffman/D. Manning/G. Sanfelici/V. Miccolis (2001)Mammambarame - tradução de Viviana Cangiano e Serena Pisa6. Ho amato tutto - Cantarelli (2020)Ho amato tutto - tradução de Viviana Cangiano e Serena Pisa7. Carmela - S. Bruni/ S. Palomba (1975)8. Miez’ ‘o grano - Nardella/Nicolardi (1909)9. Ragione e sentimento - A. Casaburi/ F. Chiaravalle (1997)10. ‘O Sarracino - Carosone/Salerno (1958)11. Michelle - McCartney/Lennon (1965)Michelle mia bella - tradução de Viviana Cangiano e Serena Pisa12. Bohemian Rhapsody - F. Mercury (1979)Bohemian Rhapsody - traduzione di Viviana Cangiano e Serena Pisa13. Billie Jean - M. Jackson (1983)Billie Jean - tradução de Viviana Cangiano e Serena Pisa14. Attenti al lupo - Ron (1990)Accort' 'o lupo - tradução de Viviana Cangiano e Serena Pisa15. Il walzer del moscerino - Zanin/Della Giustina (1968)'O ballo d' 'o muschillo tradução de Viviana Cangiano e Serena Pisa16. ‘A rumba d’ ‘e scugnizze - R.Viviani (1932)17. Oje mamma ca mo vene - Brano da tradição reelaborado por R. De Simone, extraído de La Gatta Cenerentola (1976)18. Tammuriata nera - E. A. Mario/Nicolardi (1944)19. Vesuvio - ‘E Zezi (1994)