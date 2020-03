É diabético e tem mais de 60 anos? Saiba o que tem de fazer por causa do coronavírus

Se é diabético e tem mais de 60 anos, deve cumprir uma quarentena "rigorosa" devido à pandemia de coronavírus. O alerta é da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP), que frisa que estas são pessoas no grupo de maior risco.





"Este isolamento profiláctico será tão mais importante se tiverem também hipertensão, doença coronária, respiratória ou cancro. Só deverão sair de casa em situações de absoluta necessidade e, sempre, evitando qualquer contacto pessoal", lê-se num comunicado enviado às redações.Os diabéticos que se encontram a trabalhar podem pedir baixa médica, caso não estejam "em tele-trabalho ou já de quarentena por indicação das autoridades de saúde", indica a APDP, que pediu mais esclarecimentos ao Ministério de Saúde quanto à validação das baixas."Todas as pessoas com diabetes devem ter em casa medicação suficiente para dois meses, dado ter aumentado a previsão de duração da epidemia, assim como material de autovigilância e toda a medicação que tomam habitualmente para outras doenças, nomeadamente para o aparelho cardiovascular", alerta José Manuel Boavida, que preside à APDP. É ainda necessária medicação para a febre, como o paracetamol.A APDP pede ainda que as pessoas estejam alerta para os sintomas da Covid-19, provocada pelo novo coronavírus. Febre, tosse, falta de ar e cansaço devem causar preocupação. Os diabéticos devem ainda manter-se hidratados, controlar a temperatura corporal e fazer o registo diário da glicemia.Em caso de dúvida, ligue ao médico de família, à linha SNS24 ou ao telefone que ainda esta semana será disponibilizado pela APDP. Também está disponível o email diabetes@apdp.pt.