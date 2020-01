«É insuportável»: Praga de melgas, mosquitos e ratos invade rua do primeiro-ministro em Benfica

Uma praga de melgas, mosquitos e ratos está a provocar desespero a vários moradores da rua Cláudia Nunes, em Benfica, Lisboa, zona onde mora o primeiro-ministro.





Em causa está uma loja devoluta - situada a dois prédios do edifício onde mora António Costa - que originou a proliferação desta praga.Os moradores queixam-se de uma situação "insuportável" e a polícia municipal teve esta sexta-feira de intervir eem conjunto com os bombeiros sapadores de Lisboa.Ana Mota, moradora no mesmo prédio de António Costa, afirma que a situação é desesperante. Edario Pereira, outro morador naquela rua, teve mesmo que levar o filho ao hospital devido às picadas das melgas.