"É mentira": Costa irrita-se com ministra da Saúde durante reunião com epidemiologistas e Marcelo

O primeiro-ministro, António Costa, mostrou-se irritado com a ministra da saúde, Marta Temido, durante a reunião no Infarmed quando esta afirmou que o Norte do País tinha estado em confinamento.



O episódio terá ocorrido durante a reunião desta quarta-feira na sede do Infarmed, que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assim como dos vários representantes dos diversos partidos, parceiros sociais e especialistas em saúde pública.



"É mentira", acusou António Costa quando Marta Temido referiu que a região Norte tinha estado em confinamento para prevenir a propagação da Covid-19. António Costa não terá gostado da expressão "confinamento", afirmando que a atividade económica nunca esteve completamente parada.