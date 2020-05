É oficial: 13 de Maio sem comemorações nem peregrinos no Santuário de Fátima

As celebrações do 13 de Maio, no Santuário de Fátima, vão decorrer sem peregrinos, anunciou este domingo o Santuário.





Num comunicado do Gabinete do Bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, o Santuário esclarece que as celebrações de 12 e 13 de Maio "não podem contar com a presença física de peregrinos" este ano devido à pandemia da Covid-19."O risco epidémico é elevado", reforça o comunicado.Este é o primeiro ano, desde 1917, que as peregrinações e comemorações do 13 de Maio não acontecem.