E se o seu telemóvel o avisasse que esteve em contato com alguém infetado com coronavírus?

"Esteve em contato com alguém positivo para coronavírus, faça o teste e isole-se até saber o resultado." E se esta mensagem lhe aparecesse no telemóvel? Os países europeus estão a estudar uma nova aplicação que permita controlar a pandemia assim que o regresso às ruas for autorizado.





O projeto consiste numa aplicação, que pode ser descarregada por todos e uma pessoa que testou positivo para coronavírus notifica essa app. A partir dessa informação, a app localiza através do Bluetooth todos os telefones com os quais a pessoa infetada teve contato próximo o que implica que esteve a uma distância inferior a dois metros por pelo menos cinco minutos. As linhas que definem esta app ainda não estão claras e exatas, uma vez que ainda está a ser trabalhada, mas uma das características da mesma é de que lançaria um alarme nos telemóveis identificados pela app do doente com coronavírus para que fizessem o teste.



Os governos estudam ainda a forma como esta aplicação poderá funcionar e se será obrigatório o uso da aplicação e a informação descarregada na mesma.



Segundo o El País, a Apple e o Google já começaram a trabalhar juntos numa colaboração sem precedentes para facilitar este protocolo global.

O controlo dos infetados, bem como as pessoas que possam estar em contato com os mesmos, é a fórmula estudada pelos países para minimizar as possibilidades de contágio.O secretário de Estado de Digitalização e Inteligência Artificial espanhol, Carme Artigas, anunciou esta segunda-feira a sua participação num projeto europeu com origem na Alemanha denominado por Rastreio de Proximidade Pan-Europeu para Preservar a Privacidade."Estamos a apostar numa únima appeuropeia. Somente com a interoperabilidade entre os países é possível garantir a rastreabilidade para garantir o intercâmbio de dados anónimos na luta contra o Covid-19", anunciou.