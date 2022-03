E se o voluntariado acabasse amanhã? Inquérito para ajudar a retratar a situação em Portugal

Portugal tem uma taxa de Voluntariado muito mais baixa do que a média europeia. Segundo dados do INE, relativos a 2018, apenas 7,8%, ou seja, 695 mil pessoas, faziam voluntariado em comparação com 19,3% da média europeia. Ainda assim, os jovens representam o escalão etário que mais faz Voluntariado em Portugal.De modo a encontrar soluções para garantir que o Voluntariado cresça em Portugal, a Confederação Portuguesa do Voluntariado (CPV) - com o apoio de diversas organizações provenientes de vários setores da sociedade civil - desenvolveu um inquérito destinado aos jovens idades compreendidas entre 15 e os 30 anos, que pode ser respondido aqui até 29 de abril de 2022.A campanha tem como objetivos retratar o voluntariado jovem em Portugal, entender as principais motivações dos jovens para fazer voluntariado, conhecer a dinâmica de voluntariado jovem nas diferentes regiões do paí, identificar as áreas e tipos de voluntariado mais praticados pelos jovens, aferir o grau de conhecimento dos jovens sobre oportunidades de voluntariado, mensurar a regularidade com que os jovens fazem voluntariado, perceber se as políticas de incentivo ao voluntariado dão resultado, incentivar os jovens a conhecer diferentes oportunidades de voluntariado e promover o Voluntariado Jovem em Portugal.