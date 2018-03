O ' Correio da Manhã' avança este domingo que José Augusto Silva tinha em casa computadores do Ministério da Justiça. O funcionário judicial suspeito de ser a toupeira do Benfica está em prisão preventiva.José Augusto Silva é suspeito de ter engendrado com Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, "um plano para entrar no sistema Citius e aceder aos processos judiciais em curso, nomeadamente os casos do vouchers e emails", acrescenta o jornal da Cofina.