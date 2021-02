Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Economia portuguesa destruiu 99 mil empregos em 2020 Taxa de desemprego foi de 6,8%, abaixo das previsões do Governo, mas no final do ano ia já nos 7,1%





Precariedade acentua-se