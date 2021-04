Eduardo Madeira solidário com Moçambique: «Situação mexeu muito comigo»

Eduardo Madeira lançou-se a uma nova promessa – esta, "uma aposta que não é louca e sem sentido" – e mostra o seu lado solidário. O combinado é que, caso o Sporting seja campeão, o humorista entregará 200 equipamentos do seu clube do coração a crianças de Moçambique, bem como alimentos e medicamentos. Contudo, a Record, confidenciou alguns pormenores.





"Esta situação de Moçambique mexeu muito comigo, sendo que a história daquele menino moçambicano que sonha ser jogador do Sporting e recebeu um par de chuteiras também influenciou. Mas tinha esta ideia na cabeça há muito tempo. Quero criar uma onde de solidariedade e entregar bens alimentares e medicamentos, assim como, do meu próprio bolso, entregarei os equipamentos e algumas bolas de futebol", explica Eduardo, sintetizando que, no fundo, quer "colocar no rosto daquelas crianças um sorriso".Por isso, achou que "agora queria que passasse de uma ideia louca, como a de festejar nu no Marquês, para algo mais consistente". E o comediante confessa até que esta aposta já catapultou o âmbito clubístico: "Tenho adeptos do FC Porto, do Benfica e do Sp. Braga a dizerem-me que, por causa disto, querem que o Sporting seja campeão. Pessoas que colocam a solidariedade à frente o amor pelos clubes e isso faz com que tenha ainda outro impulso." Ora, o desfecho é quase incontornável. "Independentemente do que acontecer, terei de o fazer. Já é um compromisso", conta.Em conversa com, Eduardo Madeira explica ainda que esta é uma das suas versões. "O humor é só uma parte de mim. Eu também me emociono, também vivo as coisas, também as sinto. Tenho uma vontade imensa de ajudar e isto é uma acção de boa vontade, completamente apolítica", termina.