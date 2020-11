Eleições nos EUA: Joe Biden já está com 238 delegados

Joe Biden vai à frente no número de delegados do círculo eleitoral e já vai, segundo a contagem do Wall Street Journal, com 238, dos 270 que precisa o candidato para vencer as eleições.





Depois de garantir o Arizona e a maioria no Maine, Joe Biden junta o Hawai nesta contagem. A ilha do Pacífico contribui com 4 delegados.Assim, nesta contagem do Wall Street Journal, Biden vai à frente com 238 delegados, enquanto Trump tem, para já, 213 votos do círculo eleitoral.Faltam apurar os resultados em Estados críticos como Wisconsin, Michigan, Pensilvânia e Georgia, que o Wall Street Journal vai pintando com as cores de quem vai à frente na contagem.Wisconsin virou, entretanto, para Biden na contagem de votos, o que pode ser decisivo nestas eleições. Mas os votos ainda estão a ser contados.