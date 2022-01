Eleitores em confinamento podem sair para ir votar no dia 30

A Ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, anunciou que os eleitores que se encontram em confinamento por causa da Covid-19 podem sair no dia 30 estritamente para votar."O parecer chegou esta manhã e as conclusões apontam no seguinte sentido: os eleitores que se encontrem em confinamento obrigatório podem sair do local de confinamento, no dia 30, para exercer o direito de voto", revelou.