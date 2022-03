Eleven lança passatempo para levar pais e filhos aos principais jogos europeus

O verdadeiro Campeão nem sempre está em Campo... Feliz Dia do Pai ??#ForTheFans pic.twitter.com/I5aLMcwaAP — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) March 19, 2022

A Eleven lançou uma campanha nas redes sociais e em televisão no Dia do Pai acerca do papel do pai como verdadeiro campeão. Para além de partilhar um vídeo emocional, a Eleven está também a promover um passatempo que irá permitir a três pais e filhos assistirem ao vivo a um jogo da La Liga, da Ligue 1 e da Bundesliga.O giveaway, que oferece também voo, alojamento e bilhetes para o jogo, vai decorrer nas redes sociais da Eleven e terminará a 20 de março. Os jogos em questão são Dortmund-RB Leipzig (sábado, 2 de abril, às 17h30), Real Madrid-Getafe (domingo, 2 de abril, em hora a confirmar) e PSG-Marselha (domingo, 17 abril, às 19h45).