Eleven Sports alarga oferta de canais até final de maio

A Eleven Sports informou que decidiu alargar a oferta de mensalidade dos seus canais desportivos e do serviço de streaming até ao final do mês de maio. Esta oferta é válida para todos os atuais e novos clientes que adiram agora e que vão, assim, poder usufruir dos melhores conteúdos de programação do canal desportivo premium, gratuitamente até ao dia 31 de maio.





Para usufruírem desta oferta, os atuais clientes não necessitam de fazer nada, as mensalidades serão creditadas; para os novos clientes, podem aderir através da box dos Operadores ou em elevensports.pt necessitando de inserir o código promocional JOGAMOSEMCASA no processo de registo.Mais informa a Eleven que durante os próximos meses os seus clientes irão ter acesso a conteúdos diversificados através de uma programação dedicada, revivendo o melhor das competições desportivas, como os grandes duelos da Liga dos Campeões, os grandes El Clásicos da LaLiga com os Galáticos, os melhores dérbis da Bundesliga e Ligue 1, inúmeros documentários e entrevistas inéditas, os melhores Super Bowl dos últimos anos, os mais emocionantes Grandes Prémios de F1 e o melhor do desporto motorizado.