Um dia depois de ter anunciado a aquisição dos direitos para Portugal da Liga dos Campeões e Liga espanhola, a Eleven Sports revelou ter chegado a acordo com a operadora NOWO para a distribuição dos seus canais no nosso país. O acordo, refira-se, foi também confirmado pela operadora.Desta forma, a NOWO fica com os direitos de transmissão de todos os conteúdos da Eleven Sports, nomeadamente as duas provas acima citadas, estando igualmente prevista a criação de um canal, para lá do direito de revenda do mesmo a outras operadoras."O contrato que envolve a UEFA Champions League contempla 138 jogos por temporada, desde a fase final de qualificação até à final da prova e passando pela fase de grupos. Inclui também a Supertaça Europeia. O acordo que envolve a Liga Espanhola inclui todos os jogos da primeira divisão", esclarece o comunicado da NOWO.

Autor: Fábio Lima