Eleven Sports garante direitos de transmissão da Taça da Alemanha 2022/23

Depois de ter garantido os direitos de transmissão da Premier League, o principal escalão do futebol inglês, a Eleven Sports acaba de anunciar que adquiriu a exclusividade da Taça da Alemanha, também conhecida como DFB-Pokal, depois de ter pertencido à Sport TV nos últimos anos.Com a aquisição dos direitos de transmissão da DFB-Pokal, a Eleven passa a transmitir as principais competições de futebol da Alemanha. "Este é mais um reforço do portfólio de conteúdos e competições da ELEVEN que apresentamos para esta temporada. À Bundesliga, Bundesliga 2 e DFL Supercup (Supertaça da Alemanha), juntamos agora a DFB-Pokal e passamos a ser a casa do futebol alemão em Portugal, na época de 2022/2023. Queremos continuar a aumentar o nosso peso no mercado e a alargar a nossa cobertura editorial, entregando a melhor experiência televisiva e os melhores conteúdos de desporto para os nossos subscritores", afirmou Jorge Pavão de Sousa, Managing Director da Eleven em Portugal, num comunicado enviado às redações.A primeira ronda de jogos da DFB-Pokal começa já esta sexta-feira, dia 29 de julho, com o Dynamo a defrontar o Estugarda, às 17h, e com o TSV 1860 Munique a encontrar o Dortmund, às 19h45Sexta-feira, 29 de julho17h00 - SG Dynamo Dresden x VfB Stuttgart (ELEVEN1)19h45 - TSV 1860 München x Borussia Dortmund (ELEVEN1)Sábado, 30 de julho14h30 - SV 07 Elversberg x Bayer 04 Leverkusen (ELEVEN5)14h30 – SSV Jahn Regensburg x 1. FC Köln (ELEVEN6)17h00 - FC Carl Zeiss Jena x VfL Wolfsburg (ELEVEN3)Domingo, 31 de julho12h00 - Bremer SV x FC Schalke 04 (ELEVEN1)14h30 - 1. FC Kaiserslautern x SC Freiburg (ELEVEN2)14h30 - SV Oberachern x Borussia Mönchengladbach (ELEVEN1)17h00 - Eintracht Braunschweig x Hertha BSC Berlin (ELEVEN3)17h00 - FC Erzgebirge Aue x 1. FSV Mainz 05 (ELEVEN2)Segunda-feira, 1 de agosto17h00 - Chemnitzer FC x 1. FC Union Berlin (ELEVEN1)17h00 - FC Energie Cottbus x SV Werder Bremen (ELEVEN2)19h45 - 1. FC Magdeburg x Eintracht Frankfurt (ELEVEN1)