Elon Musk diz que insolvência do Twitter "não está fora de questão"

Wow. Elon Musk just told Twitter employees he’s not sure how much run rate the company has and “bankruptcy isn’t out of the question.” — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) November 10, 2022

Elon Musk disse aos funcionários do Twitter que a insolvência da empresa não está fora de hipótese. A notícia está a ser avançada pela diretora-executiva da newsletter tecnológica Platformer."Elon Musk acabou de dizer aos funcionários do Twitter que não tem certeza da solidez financeira da companhia e que 'a insolvência não está fora de questão'", escreveu Zoe Schiffer na rede social.As declarações de Musk terão sido feitas durante uma reunião que, segundo Schiffer, terá sido comunicada aos funcionários com uma hora de antecedência e à qual compareceu com 15 minutos de atraso.Ainda esta quinta-feira, o multimilionário comunicou aos trabalhadores o fim do teletrabalho, tendo o tema sido abordado durante a reunião que agora decorre. Segundo a diretora-executiva da Platformer, Musk terá avisado os funcionários que caso não compareçam no escritório, podem considerar a "demissão aceite".A responsável pela newsletter tecnológica disse ainda que o responsável de segurança do Twitter está de saída da empresa. "Várias fontes confirmaram que Yoel Roth vai deixar a companhia", escreveu.A aquisição do Twitter por Elon Musk foi oficializada no dia 28 de outubro, tendo a sua primeira medida sido despedir os de altos executivos, como o CEO, Parag Agrawal, e 50% da força de trabalho da rede social, sendo que desde então algumas dessas pessoas voltaram a ser contactadas para regressar.