Em ano de Covid-19 morreram mais 7 mil pessoas do que nos últimos cinco anos

Foram registados 64.105 óbitos em Portugal desde que foram diagnosticados os primeiros casos de Covid-19 no país, a 2 de março. De acordo com dados do INE, trata-se de um aumento de mais 7.155 óbitos em relação à media dos mesmos períodos nos últimos cinco anos.

O aumento não explica, por inteiro, a mortalidade por Covid-19, uma vez que apenas pouco mais de 25% foram mortes causadas pela pandemia até 20 de setembro – 1.920. Nessas últimas 4 semanas (24 de agosto a 20 de setembro) registaram-se mais 1 015 óbitos do que a média, em período homólogo, de 2015-2019. Nesse período registaram-se 119 óbitos por COVID-19.



Veja como variou a mortalidade em Portugal desde 2010.





Em comunicado, o Instituto Nacional de Estatística indica que, do total de óbitos no mesmo período, 31.568 foram de homens e 32.537 de mulheres, mais 2.970 e 4.174 óbitos, respetivamente, em relação à média de óbitos observada no mesmo período entre março e setembro de 2015-2019.

O INE revela também que mais de 70% das mortes aconteceram em pessoas com idades iguais ou superiores a 75 anos. Em relação à media dos últimos cinco anos, registaram-se mais 6.218 óbitos de pessoas com 75 e mais anos. Entre estas, quase cinco mil tinham 85 ou mais anos.





Em termos de regiões do país, refere o INE, o maior aumento relativamente à media comparativa dos anos 2015-2019 foi registada no Norte, com exceções para a última semana de junho e as primeiras de julho – em que a Área Metropolitana de Lisboa registou mais óbitos.

Do total de mortes registado no período entre 2 de março e 20 de setembro de 2020, 38.060 ocorreram em estabelecimento hospitalar e 26.045 fora do contexto hospitalar, a que correspondem aumentos de 2 758 óbitos e 5 561 óbitos, respetivamente, relativamente à média de óbitos em 2015-2019 em período idêntico.