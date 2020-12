Em ano de pandemia, portugueses apostam 598 mil euros por hora no jogo online

Os portugueses apostaram quase quatro mil milhões de euros no jogo online nos primeiros nove meses deste ano, um valor que foi impulsionado pelos jogos de fortuna e azar. Em média, foram apostados 598,7 mil euros por hora.





erviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) mostram que o volume apostado ascendeu a 3.937,3 milhões de euros, mais 63,1% do que nos primeiros nove meses de 2019.Já nas apostas desportivas à cota, o volume de apostas cifrou-se em 462,7 milhões de euros, um crescimento de 29,4%. Este segmento foi penalizado pela interrupção das competições desportivas na primavera devido à pandemia.Em termos de receita bruta dos operadores, que abate os montantes distribuídos em prémios ao total das apostas, a subida cifrou-se em 48,7%, para os 223,1 milhões de euros.O segmento dos jogos de fortuna e azar online registou receitas de 125,4 milhões de euros, superando já os 108,3 milhões obtidos em todo o ano passado.O cenário é bem diferente nas apostas desportivas à cota, com a paragem de praticamente todas as competições desportivas na primeira vaga da pandemia a penalizar as receitas. Ainda assim, os 97,8 milhões de euros alcançados traduzem uma subida homóloga de 32,7%.A receita fiscal para os cofres do Estado em sede de imposto especial sobre o jogo online (IEJO) ascendeu a 68,3 milhões de euros.