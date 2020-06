Em Portugal, o Dia de Libertação dos Impostos é hoje

Este ano foram precisos 177 dias para que empresas e famílias saldassem as suas contas com o Fisco, alcançando o chamado "Dia da Libertação dos Impostos". As contas são da consultora Deloitte e estão na edição de hoje do Diário de Notícias e do Eco. Comparando com 2019, este ano foram precisos mais 11 dias e, na prática, é preciso trabalhar quase meio ano para se pagar todos os impostos ao Estado.

A Deloitte faz este estudo a partir dos seus escritórios da Europa Central e avalia 30 países, numa lista em que Portugal aparece em 14º lugar. A Roménia lidera a lista, com 122 dias e no outro lado do ranking aparece a Dinamarca onde o dia apenas será assinalado a 14 de agosto.

As contas são feitas medindo a totalidade dos impostos e contribuições pagos em relação ao rendimento nacional, excluindo aquele que seja proveniente de multinacionais estrangeiras e abatendo a depreciação em investimentos.