EMEL já tem data para começar a cobrar pelo estacionamento em Lisboa

A fiscalização e a cobrança do estacionamento na via pública em Lisboa serão retomados na segunda-feira pela EMEL, mas os residentes com dístico continuarão a ter acesso gratuito aos parques da empresa até 30 de junho, foi hoje anunciado.Em comunicado, a Câmara de Lisboa apresenta um conjunto de medidas tomadas no seguimento do fim do estado de emergência devido à pandemia de covid-19 e da definição pelo Governo de "um plano gradual de desconfinamento", entre as quais a retoma da atividade da EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento, em termos de fiscalização e cobrança de estacionamento na via pública, que estava suspensas desde 16 de março.





De acordo com a autarquia, os veículos de residentes com dístico válido (e a todos a quem já tinha sido garantido acesso) poderão continuar a estacionar gratuitamente nos parques de estacionamento da EMEL até 30 de junho.A autarquia decidiu igualmente manter a extensão automática de todos os dísticos atribuídos até junho de 2020, ou até junho de 2021 para os dísticos renovados a partir de 01 de março.Além disso, até dezembro de 2020 irá manter-se a gratuitidade de estacionamento para as equipas de saúde das unidades do Serviço Nacional de Saúde "mais diretamente envolvidas no combate à pandemia".Esta medida, indica a Câmara Municipal, será operacionalizada através da Administração Regional de Saúde e das administrações dos centros hospitalares e "concretizar-se-á em parques de estacionamento da EMEL, em parques concessionados" pelo município ou na via pública, "de acordo com a solução mais adequada".Para processar com urgência pedidos de dísticos novos, para responder aos residentes que possam não ter solicitado o dístico até ao momento e que estejam interessados em fazê-lo, foi criado um processo interno na EMEL, estando o atendimento disponível no 'site' da empresa municipal (no separador "Dísticos" e depois "Dísticos de Residentes").O atendimento presencial voltará a estar disponível no dia 01 de junho, é ainda acrescentado.Será também criado um "serviço de resposta aos profissionais de saúde para qualquer esclarecimento de que necessitem e adesão aos serviços de estacionamento, 'call center' da EMEL", através do número 211 163 060.A Câmara de Lisboa irá também manter as medidas de desinfeção das bicicletas do sistema partilhado GIRA, que continuará a ser grátis para os profissionais de saúde.A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 263 mil mortos e infetou cerca de 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios.Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.Em Portugal, morreram 1.105 pessoas das 26.715 confirmadas como infetadas, e há 2.258 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.Lusa/fim