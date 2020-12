O presidente francês Emmanuel Macron está infetado com a Covid-19, anunciou esta manhã o seu gabinete em comunicado. De acordo com a nota emitida, o chefe de estado gaulês foi testado depois de ter apresentado alguns sintomas. Macron irá agora estar em isolamento por sete dias, mas irá continuar a exercer as suas funções de forma remota.





Lembre-se que o líder francês esteve esta quarta-feira reunido durante várias horas com António Costa em Paris, numa reunião de preparação da presidência portuguesa da União Europeia.