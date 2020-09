Emoção noite dentro: correria de Bruno Fernandes para outro golo

A grande vitória de Bruno Fernandes não aconteceu no Estádio do Dragão mas, sim, num hospital. É que o médio da Seleção Nacional foi pai com Ana Pinho, a sua mulher, pela segunda vez quando, já depois da meia-noite, chegou o pequeno Gonçalo de Pinho Fernandes. Uma autêntica correria para que o jogador do Manchester United conseguisse estar presente nesse momento tão especial, até porque era preciso ‘despachar-se’ do jogo com a Croácia para ir ter rapidamente com Ana.

“Quando terminou o jogo, muitos de vocês já diziam que não tinha feito golo, mas enganavam-se porque, apesar do apito final, um dos dois melhores pontapés que dei na carreira estava prestes a entrar, mas não sem antes o delegado chamar-me para o antidoping logo após o jogo”, partilhou o craque, de 25 anos, que também já é pai de Matilde.

Tudo acabou por correr bem, como Bruno Fernandes explica na mesma publicação. “Gonçalo de Pinho Fernandes decide que é hora de o seu pai fazer o segundo golo mais importante na sua vida! E assim, às 00h39 de dia 6 de setembro, a minha mulher Ana Pinho mais uma vez fez a nossa vida ganhar ainda mais vida”, rematou.

O médio foi, naturalmente, libertado pela FPF para acompanhar o nascimento do filho, sendo que depois voltou a juntar-se à equipa para fazer a viagem rumo à Suécia. Agora, tem mais um motivo para tentar dedicar um eventual golo no Friends Arena...

Elenco de luxo a dar os parabéns

Numa publicação muito comentada, Bruno Fernandes recebeu os parabéns de um verdadeiro elenco de luxo e muito diversificado. Nomes como Danilo Pereira, Lindelöf, Pizzi, Gonçalo Paciência, Madjer, Podence, Ricardo Horta, Maguire, De Gea, Eder e Jovane ou entidades como Sporting, Manchester United e FPF deixaram votos de felicidade à família de Bruno.