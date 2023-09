Empresa portuguesa lança fundo de investimento de 50 milhões com estrelas do desporto mundial

João Mário, jogador do Benfica, e os pilotos Miguel Oliveira (MotoGP) e António Félix da Costa (Formula E) são alguns dos desportistas portugueses que participam no fundo, a par de outros "atletas de renome mundial, como as sensações da Fórmula 1 Lando Norris e Carlos Sainz e o futebolista Raphaël Varane", como se pode ler no comunicado divulgado pela empresa.