Empresas já pediram 4,8 mil milhões de crédito bonificado

Já foram apresentados pedidos de financiamento no valor total de 4,8 mil milhões de euros, no âmbito das linhas de crédito lançadas pelo Governo para apoiar as empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus, que têm uma dotação global de 6,2 mil milhões. Os números foram avançados, esta terça-feira, 21 de abril, pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.





"Já chegaram às sociedades de garantia mútua pedidos no valor global de 4,8 mil milhões de euros, num total de 21.648 pedidos. Foram aprovados 558 milhões de euros", detalhou o ministro, que está a ser ouvido, esta manhã, na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República."Durante os próximos dois dias, espero que estes pedidos de garantia possam ser processados, desde que se encontrem corretamente instruídos", acrescentou Pedro Siza Vieira.Em causa estão quatro linhas de crédito, dirigidas a todos os setores de atividade, no valor global de 6,2 mil milhões de euros. Estes créditos são subscritos junto da banca e contam com garantias de Estado de até 90%, oferecendo períodos de carência de até 18 meses e com um prazo de reembolso máximo de seis anos.Antes de estas linhas terem entrado em funcionamento, o Governo já tinha lançado uma outra, que começou com uma dotação inicial de 100 milhões de euros e acabou por disponibilizar 400 milhões. Esta primeira linha já está totalmente esgotada, tendo sido utilizada, sobretudo, por empresas de atividades industriais e do comércio, detalhou o ministro da Economia.