Encher depósito com diesel custa mais 14 euros do que em maio

Os preços dos combustíveis sobem há cinco semanas consecutivas. Mais do que o tempo, é a dimensão dos aumentos que tem sido atípica, levando o valor cobrado por gasóleo e gasolina simples nas bombas de abastecimento do país ao nível mais alto desde o início do ano. A valorização do petróleo nos mercados internacionais poderá voltar a ser sentida na carteira pelos condutores na próxima semana, mas esta é apenas uma parcela da fatura. A tributação e até o calor também não têm ajudado.Leia a notícia na íntegra no Negócios