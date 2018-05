Continuar a ler

Stéphane, de 48 anos, e a mulher tinham os telefones desligados desde o desaparecimento. Uma das filhas mais velhas conta que, da última vez que viu o pai, este tinha uma ferida com mau aspeto, mas terá justificado a lesão com uma queda a jogar futebol com o filho, conta o L'Est Republicain.



Autor: Correio da Manhã Stéphane, de 48 anos, e a mulher tinham os telefones desligados desde o desaparecimento. Uma das filhas mais velhas conta que, da última vez que viu o pai, este tinha uma ferida com mau aspeto, mas terá justificado a lesão com uma queda a jogar futebol com o filho, conta o L'Est Republicain.

A família lusodescendente que estava desaparecida em França desde 28 de abril foi encontrada "sã e salva" esta quinta-feira, segundo a Polícia Nacional francesa. Stéphane da Silva, Nathalie e os filhos, Maxime e Melyssa, de 13 e 5 anos, foram vistos pela última vez em Laxou.O alerta chegou pelas filhas mais velhas de Stéphane, que deram com a casa onde a família vivia com sinais de arrombamento e várias doses de metadona (químico usado em terapias de substituição do consumo de heroína) no chão.