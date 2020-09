Encontrado cadáver do homem que matou a ex-mulher em Lamego

Foi encontrado este sábado o corpo do homem que matou a ex-mulher em Lamego. O cadáver foi localizado numa zona florestal da freguesia de Lalim.





As autoridades procuravam o homem desde dia 14 de agosto, altura em que atingiu mortalmente a tiro a ex-mulher, também em Lalim. Recorde-se que Ana Maria Melo foi atingida com oito tiros e que desde esse dia que os moradores daquela freguesia viviam em constante medo por não se saber do paradeiro do criminoso.23 dias depois de uma intensa 'caça ao homem', as autoridades encontraram o corpo mas os indícios recolhidos pela Polícia Judiciária apontam no sentido que o homicida se tenha suicidado pouco tempo após cometer o homicídio.

O corpo vai ser sujeito a autópsia médico-legal.