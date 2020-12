Encontrado corpo do jovem desaparecido após desabamento de prédio no centro de Lisboa

Foi encontrado durante a madrugada de segunda-feira o corpo do jovem de 24 anos que estava a ser procurado desde domingo, após o desabamento de um prédio no centro de Lisboa.





Gastão Reis, músico - baixista e vocalista da banda Zarco -, filho do jurista, encontrava-se desaparecido. O jovem residia com o pai no 1º andar do número 41 da rua de Santa Marta. A irmã, que também mora no mesmo apartamento, tinha ido passar a noite a casa de uma tia.

Recorde que uma violenta explosão, aparentemente causada por uma fuga de gás, levou este domingo ao desabamento de um prédio na rua de Santa Marta, Lisboa. O incêndio que se seguiu foi combatido por dezenas de bombeiros, causando cinco feridos.







