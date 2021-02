Endividamento da economia portuguesa disparou para 368,8% do PIB em 2020

O endividamento da economia portuguesa voltou a agravar-se em dezembro, tocando num novo máximo histórico de 745,8 mil milhões de euros, anunciou o Banco de Portugal.





Esta subida elevou o peso do endividamento do Estado, empresas e famílias para um valor que equivale a 368,8% do PIB, um agravamento considerável face ao registado no final de 2019 (336,8% do PIB).





No ano da pandemia o peso do endividamento da economia portuguesa deu assim um salto de acima de 30 pontos percentuais, com os vários setores da economia a aumentarem a dívida para responderem à pandemia.





Apesar do agravamento considerável, a economia portuguesa já registou um endividamento mais acentuado quando medido o peso no PIB, que é a forma mais correta de medir o endividamento de uma economia. Em meados de 2013 superou os 420% do PIB.



O agravamento no quarto trimestre (o quarto consecutivo) elevou o rácio para máximos do terceiro trimestre de 2017, acentuando a inversão de tendência de desalavancagem que a economia portuguesa registou entre 2013 e 2019.