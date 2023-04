Ensino superior tem mais 372 vagas do que em 2022

Há mais vagas para o acesso ao ensino superior. A primeira fase do concurso nacional terá 54.733 vagas, mais 372 do que no ano passado, anunciou este domingo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES). Destes lugares de acesso, 54.036 são destinados ao concurso nacional de acesso e 697 a concursos locais.Segundo a tutela, o reforço de vagas permitem, em relação a 2022, ter mais 2% nos cursos que visam formação em competências digitais, existindo agora 9.127 lugares; foram abertos mais 82 lugares nos concursos com médias mais altas, estando agora nas 5.006; a disponibilização de 8.990 lugares para as formações apoiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), orientados para reforçar a formação superior inicial e o aumento do número de graduados em áreas CTEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) e atingir as metas de graduação fixadas pelo PRR até 2026; o número de vagas em Medicina é de 1.541, ou seja, mais sete do que no concurso anterior - mas a tutela sublinha que as vagas podem ainda aumentar caso não sejam preenchidos os lugares destinados a quem já tem uma licenciatura; já nas licenciaturas de Educação Básica, existem mais 100 vagas.Este ano, o concurso garante ainda um contingente prioritário para alunos carenciados economicamente. Assim, duas vagas em cada ciclo de estudos serão atribuídas a estes candidatos. O ministério sublinha ainda que vai ser alargado o contingente para os candidatos emigrantes, familiares que residam com eles e lusodescendentes para a segunda fase do concurso nacional. Na primeira fase terão até 7% das vagas fixadas na primeira fase em cada par instituituição/ciclo de estudos e de 3,5% na segunda fase.Além das vagas gerais, as instituições têm ainda 24.917 vagas disponíveis para fixar nos regimes especiais e concursos especiais, como é o caso os concursos para maiores de 23 anos, alunos já com licenciatura, alunos estrangeiros, alunos com dupla certificação de nível secundário ou cursos artítiscos, entre outros.A primeira fase do concurso vai decorrer entre 24 de julho e 7 de agosto. Assim, o ministério liderado por Elvira Fortunato sublinha que a divulgação de vagas antecipada "garante que todos os candidatos possam conhecer antecipadamente os ciclos de estudo e vagas disponíveis e favorece uma decisão mais ponderada no momento de inscrição para os exames nacionais".