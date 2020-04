Entregador de pizzas infetado com coronavírus deixa 72 famílias em quarentena

Setenta e duas famílias de Nova Delí, na India, foram obrigadas a ficar em quarentena após um entregador de pizzas de um dos restaurantes mais famosos da região ter sido diagnosticado com coronavírus.

De acordo com o jornal Times of India, também 16 colegas do trabalhador ficaram em isolamento após a descoberta. Todas as casas onde o mesmo tinha entregado pizzas foram identificadas.

Apesar das medidas de precaução, as autoridades avisaram que não haveria razão para receios, uma vez que todos os entregadores de pizza estavam obrigados a usar máscaras e a cumprir normas de segurança.

Atualmente, o jovem encontra-se a receber tratamento num hospital.