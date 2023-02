Ericsson corta cerca de 1.400 postos de trabalho e não fica por aqui

A Ericsson vai cortar cerca 1.400 postos de trabalho na Suécia, com o objetivo de reduzir os custos da empresa, anunciou a companhia em comunicado esta segunda-feira.A fabricante do famoso modelo de telefone fixo "dialog" já tinha anunciado um plano de corte de custos de nove mil milhões de coroas suecas (823,50 milhões de euros à taxa de câmbio atual) a executar até ao final deste ano. A empresa tem sido pressionada pela redução da procura, inclusivamente nos mercados da América do Norte. Leia a notícia na íntegra no Negócios