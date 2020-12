"Escola de Futebol - 2.ª época" vai estar esta sexta-feira em todas as livrarias

Vai estar à venda em todas as livrarias de Portugal, assim como nas principais plataformas online, a partir desta sexta-feira, 4 de dezembro, mais um livro da Coleção FPF, chamado "Escola de Futebol, 2.ª Época - Quando o Futebol Explica/Salva o Mundo". O livro para jovens é o segundo volume da história criada pelos autores ingleses Alex Bellos e Ben Lyttleton. Originalmente publicado em Inglaterra, de onde são naturais os autores, estes livros explicam o Mundo através de exemplos de futebol.





"Começando com o futebol descobrimos muito sobre o Mundo. Sobre, por exemplo, a física das bolas, a geografia da relva em todo o planeta, como planear estádios e o que tem a religião a ver com futebol, que é muito! Os jovens que lerem este livro vão entender muito mais sobre futebol do que os seus pais, estou certo!", referiu Alex Bellos, um dos autores, ao site da FPF.A coleção "Escola de Futebol" está traduzida em 8 línguas e em Inglaterra conta com mais de 300 mil cópias vendidas.