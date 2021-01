Escolas fechadas a partir de sexta-feira: medida aplicada a todos os níveis de ensino

O Governo vai mesmo avançar com o encerramento de todas as escolas do País para conter os atuais números da pandemia. O Conselho de Ministros oficializará esta quinta-feira a medida, que abrange todos os níveis de ensino. A reunião das ministras da Saúde e da Presidência com epidemiologistas foi determinante, somada à pressão do Chefe de Estado.





Segundo apurou o Correio da Manhã , o Executivo está a antecipar uma medida que só pretendia tomar na próxima semana