Espanha: número de mortes por coronavírus subiu para 13

Subiu para 13 o número de mortos por infeção de Covid-19 em Espanha, depois das autoridades de saúde da Comunidade de Madrid terem confirmado três novos óbitos. Uma das regiões com mais casos, a Comunidade de Madrid regista ainda 202 casos positivos do novo coronavírus. No total, Espanha tem 589 casos positivos de coronavírus.



O número de pessoas infetadas em todo o mundo pelo Covid-19 aumentou para 105.836, das quais morreram 3.595, de acordo com um balanço feito pela agência France-Presse (AFP), com dados atualizados às 09h00 deste domingo. Citando fontes oficiais de vários países, a AFP acrescenta que foram registadas mais 933 infeções e 39 mortes, em comparação com o último balanço feito, às 17h00 de sábado.

Na China – excluindo os territórios de Hong Kong e Macau -, onde a epidemia do novo coronavírus começou no final de dezembro, há 80.695 pessoas contagiadas e 3.097 morreram. Foram anunciados mais 44 casos de infeção e 27 mortes entre o mesmo período.

A France-Presse refere também que até às 09h00 de hoje há 25.141 (889 novos) casos confirmados de contágio pelo Covid-19 nos restantes países, incluindo 498 mortes (12 novas).

Os países mais afetados depois da China são a Coreia do Sul (7.134 casos, incluindo 367 novos e 48 mortes), Itália (5.883 casos, nenhum novo e 233 mortes), Irão (5.823 casos, nenhum novo e 145 mortes), França (949 casos, incluindo 233 novos e 16 mortes).

Desde as 17h00 de sábado, China, Coreia do Sul, França e Austrália registaram novas mortes, enquanto a Argentina anunciou a primeira morte relacionada com a epidemia de Covid-19. Moldávia, Bulgária e Paraguai confirmaram os primeiros casos de contágio.