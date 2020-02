Esqueça os litros de café e as pilhas de listas: os 11 hábitos de quem é super-produtivo

Já pensou porque será que estamos tão obcecados em ser produtivos? Talvez porque na era digital, torna-se mais difícil evitar distrações do que realmente fazer o seu trabalho – já para não falar da euforia que é ter tido um bom dia de trabalho. Esta procura pela produtividade levou a uma certa ilusão do que realmente significa ser-se produtivo, o que não é muito mais do que riscar tarefas da sua lista de afazeres. As pessoas verdadeiramente produtivas não estão focadas em fazer mais: isto é de facto o oposto. Se quer mesmo ser eficiente, terá de fazer menos coisas. Tente incutir no seu quotidiano estes hábitos que a Must revela