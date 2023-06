Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Esta companhia aérea vai começar a pesar os passageiros antes de embarcarem No decorrer dos próximos dias a Air New Zealand vai realizar um inquérito sobre o peso dos passageiros. Cerca de 10.000 pessoas serão pesadas antes do embarque