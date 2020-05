Estabelecimentos já conhecem regras

Os estabelecimentos de restauração e bebidas já conhecem as regras para a reabertura, agendada para o próximo dia 18. As recomendações da Direção-Geral da Saúde, apresentadas ontem, passam, essencialmente, pela redução da capacidade máxima do estabelecimento e a disposição das mesas e das cadeiras, que deve garantir uma distância de, pelo menos, dois metros entre as pessoas, à exceção de quem mora na mesma casa.

Os proprietários de restaurantes e bares ficaram a saber que a redução do número de clientes não vai corresponder a uma percentagem fixa, mas vai depender das características de cada estabelecimento, privilegiando "a utilização de espaços destinados aos clientes em áreas exteriores, como as esplanadas (sempre que possível) e serviço take-away", assim como a "disposição dos lugares em diagonal". São desaconselhados os lugares em pé e buffets.

As medidas de higiene serão reforçadas, com a limpeza das instalações sanitárias no mínimo três vezes por dia e, "pelo menos seis vezes por dia" todas as zonas de contacto frequente, como as maçanetas das portas, torneiras dos lavatórios, mesas, bancadas, cadeiras e corrimãos. Os funcionários deverão usar máscara e higienizar as mãos entre cada cliente. Também os clientes devem usar máscara, à exceção do período de refeição. Foi recomendado o uso de reservas prévias nos estabelecimentos.

As orientações da DGS, segundo a diretora-geral da Saúde, visam responsabilizar utentes e donos dos estabelecimentos. "Temos de ter confiança na autorresponsabilização dos portugueses", referiu Graça Freitas. "Não se pode relaxar as medidas. Onde há relaxamento, surgem focos de infeção. O vírus não desapareceu", avisou.



Monumentos preparam regresso



Os museus, palácios e monumentos também preparam a abertura de portas ao público, a partir do próximo dia 18, Dia Internacional dos Museus. O uso obrigatório de máscara, distância mínima de dois metros entre visitantes e a higienização das mãos e dos espaços serão regra nos procedimentos. "Está a ser preparado um manual orientador que será disponibilizado permitindo a adoção das medidas necessárias de acordo com as orientações de saúde", segundo indicou a Direção-Geral do Património Cultural.