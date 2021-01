Estacionamento gratuito em Lisboa até 1 de março

A partir desta segunda-feira, 25 de janeiro, o estacionamento automóvel na via pública em Lisboa será gratuito, anunciou este domingo a Câmara Municipal de Lisboa.



Em comunicado, a autarquia liderada por Fernando Medina, indica que esta suspensão do pagamento vigora até ao último dia de fevereiro.



Adicionalmente, "os residentes com dístico podem passar a estacionar gratuitamente em qualquer parque da EMEL".





A autarquia revela ainda que "todos os dísticos de residentes ou comerciantes ativos até 15 de janeiro, e que entretanto caducavam, veem a sua data de validade prolongada até ao dia 31 de março".