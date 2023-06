Estádio da Luz recebe primeiro concerto de Taylor Swift em Portugal em 2024

Taylor Swift anunciou, esta terça-feira, com uma publicação nas redes sociais, o seu primeiro concerto em Portugal. A cantora vai atuar a 24 de maio de 2024, no Estádio da Luz, naquele que será o espetáculo n.º 28 da digressão europeia 'The Eras Tour', que se inicia a 24 de agosto deste ano com quatro concertos em dias consecutivos na Cidade do México e que termina em 17 de agosto, no Wembley Stadium, em Londres.

Trata-se, assim, do primeiro concerto da artista norte-americana em solo nacional. Taylor Swift chegou a ser anunciada no cartaz do NOS Alive, em 2020, mas acabou por cancelar a sua visita a Portugal devido à pandemia de covid-19.