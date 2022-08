Estádio Municipal Mário Wilson recebe Festival 'Connect For Ukraine'

O Estádio Municipal Mário Wilson, em Oeiras, recebe, entre os dias 24 e 28 de agosto, o Festival 'Connect For Ukraine', um evento solidário que irá contar com atuações de vários artistas.Organizado pela associação Ukrainian Refugees UAPT e apoiado pelo Município de Oeiras e pela Fundação Marquês de Pombal, o festival oferece um cartaz diversificado, com nomes como Luís Represas, Matias Damásio, HMB, Áurea, Martinho da Vila e Cláudia Leitte, além de artistas ucranianos como Oleksander Ponomarov, Anna Trincher, Iryna Fedyshyn, Dzidzio e MT Field.O bilhete diário tem o custo de 20 euros e o passe geral de 60 euros, sendo que os ucranianos com estatuto de refugiados têm entrada livre no evento.