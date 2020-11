Estado de Emergência mexe com desporto: as provas que serão disputadas nos fins de semana dos feriados

As federações de Andebol, Basquetebol, Futebol, Patinagem e Voleibol reuniram-se esta segunda-feira com vista a debater as competições durante os dois fins-de-semana de novembro e dezembro para os quais o Governo determinou limitações à circulação, e decidiram realizar as suas principais competições, tanto em masculinos como em femininos.





No caso do futebol, além das duas divisões profissionais (Liga NOS e 2.ª Liga), vão realizar-se também os jogos da Taça de Portugal, Campeonato de Portugal, Campeonato Nacional feminino da 1.ª divisão, campeonatos nacionais masculino e feminino da 1.ª divisão de futsal e a Liga Revelação.Nas restantes modalidades, apenas serão disputados os encontros das primeiras divisões, tanto em masculinos como femininos. Tal aplica-se ao período compreendido entre as 23h00 de 27 de novembro e as 05h00 de 2 de dezembro, e entre as 23h00 de 4 de dezembro e as 23h59 de 8 de dezembro."Em reunião realizada hoje entre as cinco federações de desportos coletivos de pavilhão ficou decidido adequar as competições que organizam às restrições impostas pela renovação do Estado de Emergência.Assim, considerando que:i. Através do Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, de 20 de novembro, foi renovada a declaração do Estado de Emergência, o qual foi, na mesma data, aprovado pela Assembleia da República através da Resolução da AR n.º 87-A/2020.ii. O Governo decidiu, em consequência, através do Decreto n.º 9/2020 de 21 de novembro, as medidas concretas que regulamentam a aplicação do Estado de Emergência no período que se inicia às 00h00 do dia 24 de novembro e cessa às 23h 59 do dia 8 de dezembro de 2020.iii. Entre tais medidas, foi decidido pelo Governo que os cidadãos não podem circular para fora do concelho do domicílio no período compreendido entre as 23:00 h do dia 27 de novembro de 2020 e as 05:00h do dia 2 de dezembro de 2020 e entre as 23:00h do dia 4 de dezembro de 2020 e as 23:59h do dia 8 de dezembro de 2020,exceto para, entre outras, deslocações para desempenho de funções profissionais ou equiparadas.iv. Foi ainda determinado pelo Governo que as atividades de treino e competitivas dos atletas de seleções nacionais das modalidades olímpicas, da 1.ª divisão nacional ou de competição de nível competitivo correspondente de todas as modalidades dos escalões de seniores masculino e feminino, bem como dos campeonatos internacionais, e apenas essas, são equiparadas a atividades profissionais.Nesse sentido, e no estrito cumprimento das medidas excecionais agora conhecidas, informamos que no período entre as 23:00 h do dia 27 de novembro de 2020 e as 05:00h do dia 2 de dezembro de 2020 e entre as 23:00h do dia 4 de dezembro de 2020 e as 23:59h do dia 8 de dezembro de 2020, as cinco federações realizarão os jogos enquadrados no pontoiv.Esta informação foi expressamente confirmada pelo Governo.Lisboa e Porto, 23 de novembro de 2020Federação de Andebol de PortugalFederação Portuguesa de BasquetebolFederação Portuguesa de FutebolFederação de Patinagem de PortugalFederação Portuguesa de Voleibol"