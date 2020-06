Estátua de Baden-Powell, fundador dos escoteiros, vai ser retirada

A estátua de Sir Robert Baden-Powell, fundador do movimento escotista, vai ser retirada de um porto no município de Poole, no sul de Inglaterra, devido às simpatias que o militar britânico nutria pelo regime nazi, em particular pela organização da juventude hitleriana. As autoridades vão guardar a estátua num armazém, enquanto decidem o que fazer com ela.





BADEN-POWELL statue removal:



A wider overdue national debate has begun about who we were, who we are & where we should go.

Few historical figures comply with 21st C values. Simply expunging past connections from sight won’t correct wrongs or help us better learn from our past. pic.twitter.com/HHfAKSoobF June 11, 2020

A decisão foi tomada depois de uma sugestão feita pela polícia municipal, na sequência de dezenas de protestos pelo mundo inteiro, alguns dos quais terminaram com a vandalização de estátuas (algumas desfiguradas, outras derrubadas). Estes protestos surgem na sequência dos protestos contra o homicídio de George Floyd às mãos de um polícia, me Minneapolis, nos EUA. Estátuas de Churchill, o rei Leopoldo II e Cristóvão Colombo foram desfiguradas ou derrubadas. Em Portugal um protesto atingiu a estátua do Infante Dom Henrique.A estátua de Baden-Powell foi instalada naquele porto em 2008, virado para a ilha de Brownsea, onde se realizou o primeiro acampamento do movimento escotista criado pelo militar que morreu aos 83 anos, em 1941."Apesar de famoso pela criação dos escoteiros, também reconhecemos que há alguns aspetos da vida de Robert Baden-Powell que são considerados menos merecedores de comemoração", indicou a líder do governo local, Vikki Slade. Baden-Powell, que era major-general na segunda guerra contra os Bóeres na África do Sul (1899-1902), tem sido acusado de racismo, homofobia e apoiar regimes fascistas e nazis.Numa biografia escrita por Tim Jeal, este afirma que o líder escutista tinha de tal forma um ódio ao comunismo que chegou a apoiar ditadores fascistas como o italiano Benito Mussolini. Numa entrada do seu diário em 1939, Baden-Powell escreveu mesmo: "Li o Mein Kampf [manifesto escrito por Hitler onde este expressava as ideias que serviriam de base par ao Terceiro Reich]. Um livro maravilhoso, com boas ideias sobre educação, saúde, propaganda, organização, etc. - e ideias que o próprio Hitler não praticava".Esta decisão não foi consensual, no entanto. O o deputado conservador eleito pela região de Bournemouth East Tobias Ellwood escreveu no Twitter: "Poucas figuras históricas estão de acordo com os valores do século XXI. Expurgar simplesmente ligações passadas não corrigirá erros nem nos ajudará a aprender melhor com o nosso passado".No passado domingo, foi retirada uma estátua do negociante de escravos do século XVII Edward Colston. A estátua foi recuperada esta quinta-feira e irá ser colocada num museu.