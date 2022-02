Este retiro nas Maldivas é um autêntico paraíso na terra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Recentemente eleito pelos World Travel Awards como o "leading resort" no Oceano Índico, o Vakkaru Maldives, em Baa Atoll, apresenta-se como um verdadeiro paraíso na terra. Ou na praia, neste caso. Além da localização de sonho – meia hora de avião a partir do Aeroporto Internacional de Velana - o resort apresenta ainda uma mão cheia de atividades para desfrutar em família, sozinho ou na companhia da cara metade. São 113 villas construídas sobre a água, elegantemente concebidas para respeitar a Natureza envolvente. Leia o artigo completo na Must.