Estes são os Airbnbs mais caros do mundo

Admitamos: todos já sonhamos com uma noite num castelo, onde nos podíamos sentir como princesas e príncipes de tempos medievais, ou com uma estadia no palazzo italiano da segunda temporada de The White Lotus. Enquanto para a maioria não passa disso - imaginação -, para outros existe um universo de possibilidades deste tipo de experiências. Afinal, há quem possa despender casualmente de 60.000 dólares (cerca de 55.000 euros) numa noite no Airbnb mais caro do mundo, numa ilha privada.De acordo com um estudo levado a cabo pela S Money, essa "casa temporária" encontra-se na zona sul das Bahamas, numa ilha chamada Musha Cay, e pertence ao conhecido ilusionista David Copperfield. Descrita como "a ilha privada mais luxuosa do mundo", integra cinco edifícios pensados para serem divididos por 16 amigos, que terão direito a uma equipa de 30 funcionários, incluindo jardineiro, motorista e mordomo.