Estes são os hábitos que diferenciam os milionários do resto do Mundo

Para além do gigantesco poder de compra, o que é que distingue os milionários do resto da população? Foi isto que o investigador Tom Corley foi tentar descobrir. Para o efeito, Corley entrevistou 233 indivíduos ricos e 128 pessoas com poder de compra normal e comparou os seus estilos de vida. Os resultados foram publicados no relatório Rich Habits Study, segundo a GQ espanhola.